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Воскресенье
15 июля 2018
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Новости погоды

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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:57 Воскресенье, 15 июля

  Сегодня - середина календарного лета. И в эту дату температура воздуха в дневные часы зачастую превышала 25-градусную отметку. Не изменит этой традиции она и сегодня. По прогнозам синоптиков температура воздуха ожидается от 26 до 28 градусов.

Но за весь ряд метеонаблюдений за погодой в эти сроки бывали деньки и жарче. Самая высокая температура 15 июля отмечалась в 1951 году, в дневные часы она достигла +33.2 градуса и с тех пор этот рубеж не преодолевала.

А самая холодная ночь на 15 июля отмечалась в далеком 1889 году, под утро воздух остыл до +4.5 градусов. Уже более ста лет подобных холодов в Москве не встречалось.

В 1944 году этот день отметился сильным дождем. За сутки выпало почти 30 мм осадков, что составляет треть месячной нормы. / meteonovosti.ru /
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местное
+24
Вс.
15 июл.
+26
Пн.
16 июл.
+28
Вт.
17 июл.
+24
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+45
Ахваз		 -7
Беллинсгаузен

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Калевала

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