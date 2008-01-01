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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 08:44 Воскресенье, 15 июля



Предстоящим воскресным днём погода в Московии будет носить



по-настоящему летний характер: жаркая погода в совокупи с кратковременными ливневыми дождями, местами сопровождающимися грозами. Всё это следствие приближающегося к западным границам столичного региона атмосферного фронта высотного циклона. С ним в атмосфере возрастет неустойчивость, активизируются мощные конвективные облака и как следствие, прогремят грозы, и прошумят ливневые дожди!



По сведениям Метеобюро Москвы и области сегодня 15 июля при переменной облачности и восточном умеренном ветре температура воздуха повысится до отметок 26..28 градусов в Москве и до 23..28 - по области.



В целом - жаркая погода, с условиями термического дискомфорта (в дневные часы условия "духоты" и пониженное содержание кислорода в воздухе), а также на этот день прогнозируется возмущенный геомагнитный фон. Такое сочетание внешних факторов является по влиянию на организм нагрузочными и оказывает раздражающее действие, что может проявляться общим недомоганием или выраженными симптомами ухудшения самочувствия. В группе риска прежде всего люди с сосудистыми нарушениями, перенесшие инфаркт миокарда или инсульт, гипотоники и гипертоники. Вегетативные расстройства могут проявляться в снижении умственной и физической работоспособности, нарушении сна, общих дискомфортных и депрессивных состояний.



Помогут справиться с негативными проявлениями погодообусловленных обострений прием контрастного душа или общих ванн с растительными добавками (хвойный экстракт, мелисса, морская соль), температура воды при этом не должна быть не выше 37 градусов, продолжительность ванны - 15 минут. Настойка элеутерококка, женьшеня или лимонника по 30-40 капель



помогут нормализовать сон, поддержать организм и конечно не стоит забывать и о благоприятном действии прогулок на свежем воздухе.



15 июля геомагнитный фон возмущенный / meteonovosti.ru /



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