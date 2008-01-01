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Новости погоды

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Очередные рекорды России

ИА "Метеоновости" / 13:16 Суббота, 14 июля

  Как и в предыдущие дни, самая высокая температура в настоящее время отмечается в южных районах. Ни один день не обходится без установления новых рекордов. Вот и 13 июля отличились южные города-курорты Керчь и Анапа.

В Керчи в дневные часы воздух раскалился до +33.9, оставив позади предыдущий рекорд в +33.1 градус, удерживающийся с 2002 года. В Анапе максимальная температура составила +35.1 градуса, что также стало суточным рекордом (предыдущий рекорд +33.3 градуса зарегистрирован в 1980 году). Среднесуточная температура превысила норму на 4 градуса.

В воскресенье на курортах Краснодарского края сохранится жаркая погода: температура ночью от 21 до 26 градусов, днем +23,+28, в районе Анапа-Туапсе до 30 градусов.

В начале рабочей недели температурный фон существенно не изменится. Ночью от 20 до 25 градусов, днем +24,+29. А значит, вновь будем ждать рекордных значений. / meteonovosti.ru /
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местное
+26
Сб.
14 июл.
+28
Вс.
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Пн.
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