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ИА "Метеоновости" / 12:35 Суббота, 14 июля



Жара в столице продолжает нарастать. К полудню температура повысилась и составила от 24 градусов на севере столицы до 26 градусов на юге Москвы, в центре города в 12 часов было +26.6, а на опорной метеостанции Москвы, ВДНХ, +25.8 градусов. Погода облачная с прояснениями, осадков нигде не отмечалось. Ветер восточной четверти от 1 до 2 м/с, в районе ТСХА порывы до 5 м/с. Атмосферное давление 743 мм рт ст, относительная влажность воздуха понизилась до 51%. / meteonovosti.ru /



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