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В Армении - сильная жара и сухо



ИА "Метеоновости" / 12:30 Суббота, 14 июля



Текущий июль запомнится жителям Армении аномальным теплом и отсутствием осадков. Уже с первых дней центрального месяца лета температура воздуха уверенно приближалась к отметке в 40 градусов, а в течение 6 дней июля уверенно ее преодолевала.



В течение двух дней подряд максимальная температура установила новые суточные рекорды. 12 июля она повысилась до +42.4 градусов, а 13 июля до +39.1 градусов. Ее среднесуточное значение в эти дни на 6-8 градусов превысило норму. А в среднем за истекшие дни месяца температура превышает норму на 5.9 градусов (норма в Ереване равна +26.4 градуса). Не только жарой примечательна столица Армении. За июль не выпало ни капли дождя, хотя и норма в центральном месяце лета невелика - 16 мм. / meteonovosti.ru /



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