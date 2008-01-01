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Дождливый июль в Беларуси



ИА "Метеоновости" / 11:45 Суббота, 14 июля



Центральный месяц лета в этом году залил жителей Республики Беларусь дождями. Пути как западных, так и южных циклонов, проходят в аккурат через территорию Республики. Не стал исключением и вчерашний день. Дожди прошли во всех шести областях страны. Но если на западе, в Брестской и Гродненской областях, дожди шли с перерывами, то в центре и на востоке Республики "дождь лил, как из ведра". На юге Минской области местами выпало до 31 мм при месячной норме 84 мм, но наибольшее количество небесной влаги досталось Витебской области, на севере области до 34 мм при месячной норме до 93 мм.



Воскресный день и начало следующей недели также ожидаются с дождями. Их принесет очередной южный циклон с низовья Волги и Дона. / meteonovosti.ru /



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