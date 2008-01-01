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Новости погоды
На юге России небольшая передышка в дождях
ИА "Метеоновости" / 11:33 Суббота, 14 июля
В конце рабочей недели на курортах Краснодарского края и в Приазовье обошлось без дождей. Они прошли в основном в республиках Северного Кавказа, были кратковременными и небольшими по интенсивности. Лишь в Дагестане местами выпало до 9 мм. Но погода в южных районах Европейской России продолжает оставаться неустойчивой. Причиной тому - южный циклон. В пятницу его центр располагался над Волгоградской областью, где проявил себя сильным грозовым дождем, выпало до 18 мм осадков.
Сегодня циклон начнет смещаться на северо-запад, а на его месте в низовье Волги и Дона сформируется очередной волновой вихрь. Он вновь принесет грозовые дожди и уже теперь в большинство южных районов.
На большей части Южного и Северо-Кавказского федеральных округов сегодня и в воскресенье пройдут сильные дожди, местами ливни с грозами, градом и усилением ветра до 20-25 м/с. / meteonovosti.ru /
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