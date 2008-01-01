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Юг Сибири в зоне дождей



ИА "Метеоновости" / 11:17 Суббота, 14 июля



Активная фронтальная зона протянулась по югу Сибири в западно-восточном направлении. В минувшие сутки дожди прошли на этой территории повсеместно. В Омской области местами выпало до 16 мм, в Кемеровской области до 24 мм, но наибольшее количество осадков досталось Новосибирской области, метеостанция Чулым зарегистрировала 48 мм. Дожди сопровождались грозами и порывистым ветром. В Новосибирской области ветер усиливался до 24 м/с.



Сегодня и в выходные дни ненастная погода на юге Сибири сохранится. В Новосибирской, Кемеровской областях и на Алтае пройдут сильные дожди с грозами, градом и усилением ветра до 17-22 м/с. Сильные грозовые дожди, также с градом и порывами ветра до 18 м/с ожидаются в южных районах Красноярского края. / meteonovosti.ru /



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