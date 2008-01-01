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Вдоль Амура активизировались циклоны



ИА "Метеоновости" / 10:11 Суббота, 14 июля



Активный циклонический вихрь, сформировавшийся над северными провинциями Китая, взял направление на северо-восток и в текущие дни перемещается вдоль Амура. Ненастной зоной он накрыл южные территории Дальневосточного округа. В минувшие сутки центр циклона приблизился к Амурской области, где и проявил себя сильным дождем, выпало до 24 мм осадков. Дожди сопровождались грозами и усилением ветра до 21 м/с. Сильный ветер отмечался и на юге Хабаровского края.



Сегодня циклон продолжит медленно перемещаться по югу Амурской области, что сохранит дождливую погоду.



В воскресный день он охватит своим влиянием Хабаровский край, Приморье, Сахалин и юг Курильской гряды. Пройдут сильные дожди с грозами и усилением ветра при грозах. / meteonovosti.ru /



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