Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
14 июля 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 09:49 Суббота, 14 июля

  Субботнее утро встретило москвичей летним теплом. Уже в 9 часов утра температура воздуха в столице повсеместно превышала отметку в +20 градусов и составила от +21,9 градусов на севере столицы до +24 градусов на юге города. На опорной метеостанции Москвы, ВДНХ, температура была +22.5 градусов. При облачной с прояснениями погоде осадков нигде не отмечалось. Ветер восточной четверти дул со средней скоростью 1-3 м/с. Атмосферное давление 744 мм рт ст, что близко к норме. Относительная влажность воздуха 67%. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+23
Сб.
14 июл.
+28
Вс.
15 июл.
+28
Пн.
16 июл.
+29
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+42
Даммам		 -9
Беллинсгаузен

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Ай-Петри

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100