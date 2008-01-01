

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сейчас в Москве



ИА "Метеоновости" / 09:49 Суббота, 14 июля



Субботнее утро встретило москвичей летним теплом. Уже в 9 часов утра температура воздуха в столице повсеместно превышала отметку в +20 градусов и составила от +21,9 градусов на севере столицы до +24 градусов на юге города. На опорной метеостанции Москвы, ВДНХ, температура была +22.5 градусов. При облачной с прояснениями погоде осадков нигде не отмечалось. Ветер восточной четверти дул со средней скоростью 1-3 м/с. Атмосферное давление 744 мм рт ст, что близко к норме. Относительная влажность воздуха 67%. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



