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Новости погоды
Информация о магнитном поле Земли
ИА "Метеоновости" / 09:41 Суббота, 14 июля
По данным ИЗМИРАН, солнечная активность с 3 по 13 июля была, в основном, низкой. Магнитное поле Земли в большинстве дней менялось от спокойного до слабовозмущенного. 5 июля наблюдались возмущённые периоды.
По прогнозам ИЗМИРАН, ожидается, что в период 14 - 22 июля солнечная активность будет, в основном, низкой. Ожидаемая большую часть времени геомагнитная обстановка - от спокойной до слабовозмущенной. Возмущенные периоды наиболее вероятны 15-17 июля. / meteonovosti.ru /
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