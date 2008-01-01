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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:17 Суббота, 14 июля



Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием ложбины циклона. При переменной облачности местами пройдет кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 26..28, по области 23..28 градусов. Ветер слабый. Атмосферное давление в середине дня составит 742 мм рт. ст.



В Москве и области будет жаркая погода, содержание кислорода начнет понижаться, атмосферное давление останется на пониженном уровне, что обусловит формирование условий внешней гипоксии. Такая погода может оказывать негативное влияние на самочувствие. Главным образом, в жару и духоту риски для здоровья связаны с повышенным тромбообразованием, возможны скачки артериального давления, чаще даже его понижение, нарушения сердечного ритма, головные боли. Иногда такие симптомы могут отмечать даже практически здоровые люди, которые плохо переносят высокие температуры и условия духоты. У них появляется разбитость, быстрая утомляемость, учащение сердцебиения и другие дискомфортные проявления.



В жару необходимо быть особенно внимательным к своему состоянию, регулярно принимать лекарственные препараты назначенные врачом, достаточное потребление воды которое необходимо для поддержания водно-солевого обмена, желательно свести к минимуму избыточные физические нагрузки, избегать длительного пребывания на солнце. Помогут справиться с неприятными проявлениями и поддержать сердечную деятельность и настойки из трав (смешать аптечные настойки из валерианы, пустырника и мяты, принимать по 30-35 капель 1-2 раза в день), водные процедуры - особенно чередование теплой и прохладной воды. / meteonovosti.ru /



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