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Белоруссия утопает в дождях



ИА "Метеоновости" / 13:59 Пятница, 13 июля



Атлантический циклон, чей центр накануне находился над акваторией Балтийского моря, углубился и, охватив своим влиянием страны Балтии, сумел добраться и до Белоруссии.



Прошли дожди разной интенсивности и продолжительности. Много осадков досталось Литве, на Каунас за сутки вылилось 52 мм, причем львиная доля пришлась на ночные часы - 32 мм.



Но лидером по количеству выпавших осадков стал Брест (Белоруссия). За сутки 12 июля выпало 68 мм при месячной норме в 76 мм.



В субботу синоптическая ситуация не только не улучшится, а усугубится. Циклон раскрутится до больших высот, станет высоким и практически останется на месте. В течение трех дней в Белоруссии с дождями, местами сильными, ливнями с грозами и порывистым ветром. / meteonovosti.ru /



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