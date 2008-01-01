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В странах Скандинавии жарко



ИА "Метеоновости" / 13:41 Пятница, 13 июля



Гребень азорского антициклона дотянулся до Скандинавии, одаривая небывалым теплом Северную Европу. Накануне среднесуточная температура воздуха превысила климатическую норму на 2-4 градуса, но до рекордных значений дело не дошло.



В субботу в Швеции и Финляндии ожидается очень тепла погода с температурой днем 22..28 градусов. Но атмосферный фронт циклона заденет Финляндию, где местами могут прошуметь дожди кратковременного характера. В последующем распогодится и ни капли дождя, после полудня 22..27, в Швеции воздух нагреется до 24..29 градусов.



А вот Норвегии с погодой повезет меньше, циклон будет поливать дождями при температуре днем 16..21 градус. Но, начиная с воскресенья, циклон покинет Скандинавию, осадки прекратятся, а температура днем повысится до +23 градусов. / meteonovosti.ru /



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