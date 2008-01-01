Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
13 июля 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На Урале тепло и с грозовыми дождями

ИА "Метеоновости" / 13:02 Пятница, 13 июля

  Антициклон, который занимает Европейский Север и автономные округа Тюменской области, теснит атмосферные фронты к югу. И в субботу в сфере их влияния будет находиться Урал, где местами и пройдут кратковременные дожди, в горах Свердловской области и местами в Челябинской - сильные, прогремят грозы, выпадет град, при грозе ветер окрепнет в порывах до 18 м/с, в Челябинской области до 22 м/с.

До начала будущей недели на Урале сохранится неустойчивая погода с непродолжительными грозовыми дождями и порывистым ветром, лишь в Свердловской области преимущественно без осадков, но тепло, 23..28, в Пермском крае и Курганской области до +29. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+24
Сб.
14 июл.
+28
Вс.
15 июл.
+28
Пн.
16 июл.
+29
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+49
Абадан		 -3
Пунта-Аренас

некомфортное место: Бандунг
комфортное место: Грешем

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100