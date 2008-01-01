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На Урале тепло и с грозовыми дождями



ИА "Метеоновости" / 13:02 Пятница, 13 июля



Антициклон, который занимает Европейский Север и автономные округа Тюменской области, теснит атмосферные фронты к югу. И в субботу в сфере их влияния будет находиться Урал, где местами и пройдут кратковременные дожди, в горах Свердловской области и местами в Челябинской - сильные, прогремят грозы, выпадет град, при грозе ветер окрепнет в порывах до 18 м/с, в Челябинской области до 22 м/с.



До начала будущей недели на Урале сохранится неустойчивая погода с непродолжительными грозовыми дождями и порывистым ветром, лишь в Свердловской области преимущественно без осадков, но тепло, 23..28, в Пермском крае и Курганской области до +29. / meteonovosti.ru /



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