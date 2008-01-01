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Сильный зной покидает южные районы Европейской России



ИА "Метеоновости" / 12:48 Пятница, 13 июля







В течение длительного времени на Европейском юге царила сильная жара, в ряде населенных пунктов воздух раскалялся до +40 градусов и выше. Среднесуточная температура воздуха превышала климатическую норму на 4-6 градусов. Редкий день обходился без рекордно высоких значений.



И 12 июля не стало исключением. Среди рекордсменов Минеральные Воды (Ставропольский край), где столбик термометра поднялся до отметки +36.9, что выше предыдущего на 0.4 градуса, зафиксированного в 2010 году. В столице Северной Осетии - во Владикавказе - хватило лишь одной десятой градуса, что позволило оставить позади 2010 год с температурой +32.7, новый +32.8 градуса. К ним присоединилась столица Ингушетии - Назрань, где воздух разогревался до +32.3 градуса, предыдущий рекорд +30.8 и тоже за 2010 год.



В субботу к региону подойдет южный циклон, с которым ожидаются местами неблагоприятные и опасные явления погода.



В выходные дни на юге Европейской России местами прошумят дожди кратковременного характера, в отдельных районах они будут сильные, в Ростовской области, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Ставрополье - сильные ливни в сочетании с грозой, градом и шквалами 20-25 м/с.



При такой ситуации на реках Карачаево-Черкесии, Ингушетии и



Чечни повысится уровень воды в реках с достижением местами неблагоприятных отметок, в горах возможен сход селей малого объема. К началу будущей недели температура понизится днем до 28..33, на западе до 23..28 градусов.



Ослабление жары и дожди будут способствовать снижению степени пожарной опасности до 1-3 класса.



Для отдыхающих на Черноморском побережье погода вполне комфортная: без сильных дождей и жары. Вода за счет длительного периода жаркой погоды прогрелась до 26-27 градусов, что редко бывает в середине июля. / meteonovosti.ru /



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