Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
13 июля 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:41 Пятница, 13 июля

  В 12 часов в Москве облачная погода с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 24..25 градусов, Северном 22..25 градусов, Северо-восточном 23.. 24 градуса, Восточном 22..24 градуса, Юго-восточном 24..25 градусов, Южном 23..25 градусов, Юго-западном 24 градуса, Западном 23..25 градусов, Северо-западном 23..24 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха 22..24 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 23..26 градусов. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+24
Сб.
14 июл.
+28
Вс.
15 июл.
+28
Пн.
16 июл.
+29
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+49
Абадан		 -3
Пунта-Аренас

некомфортное место: Бандунг
комфортное место: Грешем

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100