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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:41 Пятница, 13 июля



В 12 часов в Москве облачная погода с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 24..25 градусов, Северном 22..25 градусов, Северо-восточном 23.. 24 градуса, Восточном 22..24 градуса, Юго-восточном 24..25 градусов, Южном 23..25 градусов, Юго-западном 24 градуса, Западном 23..25 градусов, Северо-западном 23..24 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 22..24 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 23..26 градусов. / meteonovosti.ru /



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