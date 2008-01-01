Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
13 июля 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Западной Сибири нарастает жара

ИА "Метеоновости" / 12:20 Пятница, 13 июля

  Над автономными округами Тюменской области располагается область повышенного давления, При небольшой облачности осадков не ожидается, а температура, благодаря солнечному прогреву превысит многолетние значения.

В выходные дни антициклон оттеснит атмосферные фронты к югу, охватывая своим влиянием всю Западную Сибирь

В субботу еще местами могут перепадать небольшие дожди, но температура продолжит повышаться. В воскресенье от Салехарда до Тюмени и Омска без осадков, преобладающая температура днем 23..28, в Омской области и на юге Тюменской до 30..31, а в Ямало-Ненецком округе местами до +33 градусов. Среднесуточная температура воздуха превысит климатическую норму на 3-4 градуса.

В юго-восточных областях Западной Сибири, в субботу, из-за близости атмосферного фронта, в отдельных районах прольются небольшие дожди с грозами, при грозах дожди могут быть умеренные и сильные, ветер окрепнет в порывах до 17 м/с, днем от Новосибирска до предгорий Алтая от 28 до 33 градусов. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+24
Сб.
14 июл.
+28
Вс.
15 июл.
+28
Пн.
16 июл.
+29
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+49
Абадан		 -3
Пунта-Аренас

некомфортное место: Бандунг
комфортное место: Грешем

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100