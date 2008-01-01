

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Западной Сибири нарастает жара



ИА "Метеоновости" / 12:20 Пятница, 13 июля



Над автономными округами Тюменской области располагается область повышенного давления, При небольшой облачности осадков не ожидается, а температура, благодаря солнечному прогреву превысит многолетние значения.



В выходные дни антициклон оттеснит атмосферные фронты к югу, охватывая своим влиянием всю Западную Сибирь



В субботу еще местами могут перепадать небольшие дожди, но температура продолжит повышаться. В воскресенье от Салехарда до Тюмени и Омска без осадков, преобладающая температура днем 23..28, в Омской области и на юге Тюменской до 30..31, а в Ямало-Ненецком округе местами до +33 градусов. Среднесуточная температура воздуха превысит климатическую норму на 3-4 градуса.



В юго-восточных областях Западной Сибири, в субботу, из-за близости атмосферного фронта, в отдельных районах прольются небольшие дожди с грозами, при грозах дожди могут быть умеренные и сильные, ветер окрепнет в порывах до 17 м/с, днем от Новосибирска до предгорий Алтая от 28 до 33 градусов. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



