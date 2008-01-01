

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Забайкалье продолжаются сильные ливни



ИА "Метеоновости" / 12:02 Пятница, 13 июля



Забайкальский край, где за сутки 12 июля и ночь на 13 выпало до 58 мм. Такие дожди спровоцировали сильнейший паводок. Подобная ситуация наблюдалась в 1991 году, когда уровень воды в реке Читинка поднимался до 397 см, в этом году - 401, поэтому его называют историческим и случается подобное один раз в 100 лет.



Реки, вышедшие из берегов, затопили сотни домов и дорог, снесли несколько мостов.



Циклон, который сегодня располагается над Забайкальским краем, продолжает заливать сильными и очень сильными дождями, сильными ливнями, гремят грозы, порывы ветра достигают 15-20 м/с. В субботу характер погоды существенно не изменится, а значит может усугубиться паводковая ситуация.



/ meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



