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Новости погоды
В Забайкалье продолжаются сильные ливни
ИА "Метеоновости" / 12:02 Пятница, 13 июля
Забайкальский край, где за сутки 12 июля и ночь на 13 выпало до 58 мм. Такие дожди спровоцировали сильнейший паводок. Подобная ситуация наблюдалась в 1991 году, когда уровень воды в реке Читинка поднимался до 397 см, в этом году - 401, поэтому его называют историческим и случается подобное один раз в 100 лет.
Реки, вышедшие из берегов, затопили сотни домов и дорог, снесли несколько мостов.
Циклон, который сегодня располагается над Забайкальским краем, продолжает заливать сильными и очень сильными дождями, сильными ливнями, гремят грозы, порывы ветра достигают 15-20 м/с. В субботу характер погоды существенно не изменится, а значит может усугубиться паводковая ситуация.
/ meteonovosti.ru /
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