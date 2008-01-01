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Амурскую область атакует дождливый циклон



ИА "Метеоновости" / 11:34 Пятница, 13 июля



Накануне из Забайкалья на Амурскую область вышел ненастный циклон. Дожди шли в течение суток 12 июля и продолжались в ночь на 13. В Тынде, Усть-Нюкжа и Черняево выпало 26-28 мм, в Джалинде 38, в Октябрьском Прииске 32 мм, Сковородино 45 мм, в Шимановске 55 мм, но местами вылилось до 71 мм, гремели грозы, а ветер в отдельных районах усиливался в порывах до 20 м/с.



В субботу Амурская область останется во власти ненастного циклона, опять дожди разной интенсивности и продолжительности, местами с грозами и порывистым ветром.



Проливные дожди могут спровоцировать нестандартные ситуации в системе ЖКХ, на реках возможен подъем уровня воды и подтопления.



/ meteonovosti.ru /



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