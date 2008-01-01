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О погоде на южных курортах Западной Европы



ИА "Метеоновости" / 10:09 Пятница, 13 июля



В предстоящие выходные дни погода на курортах Испании, Италии, Греции и других стран Южной Европы порадует отдыхающих жарой и солнцем. Погоду будет определять малоградиентное барическое поле повышенного атмосферного давления, которое препятствует образованию дождевой облачности и позволит солнцу "править баллом".



Осадков, практически, не будет, лишь на черноморском побережье Болгарии, которая окажется ближе к циклону, который хозяйничает на Европейской территории России, могут собраться непродолжительные дожди.



Температурные показатели будут по-летнему высокими. На юге Испании и в Италии в дневные часы 29..34, такая же температура и на Кипре. В Греции воздух раскалится до 33..38. На Балканах в основном 25..30, лишь в Албании до +35. Но самая комфортная температура в Болгарии, где после полудня 24..27.



На турецких курортах в районе Анталии погода аналогична греческой - днем 33..38 и ни капли дождя.



Температура воды в Средиземном и Адриатическом морях 25..27 градусов, у берегов Испании 23..25, у побережья Турции 27:30 градусов. / meteonovosti.ru /



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