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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:40 Пятница, 13 июля

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться в малоградиентном барическом поле. При переменной облачности местами пройдет кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 25..27, по области 22..27 градусов. Ветер слабый. Атмосферное давление в середине дня составит 745 мм рт. ст.

Комфортная летняя погода с близкими к климатической норме метеопараметрами сохранится в Московском мегаполисе 13 июля, при который развитие метеопатических осложнений наблюдается редко. Однако стоит отметить, что в дневные часы возможно понижение содержания кислорода в воздухе и формирование условий дискомфорта для людей, перенесших инфаркт миокарда, страдающих хронической сердечной и дыхательной недостаточностью, возможны появление одышки и чувства "нехватки" воздуха, головные боли или сонливость, слабость. Следует при себе иметь лекарства, обычно рекомендованные лечащим врачом, бутылочку с питьевой водой, избегать пребывания в душных помещениях или находиться на солнце. / meteonovosti.ru /
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