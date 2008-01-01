Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
12 июля 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде вечером в Москве и Подмосковье

ИА "Метеоновости" / 15:34 Четверг, 12 июля

  Погоду в Москве и область будет область повышенного атмосферного давления. При переменной облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве 22..24 градуса, по области 20..25. Ветер слабый. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+26
Пт.
13 июл.
+24
Сб.
14 июл.
+26
Вс.
15 июл.
+27
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+51
Эль-Амара		 -12
Беллинсгаузен

некомфортное место: Джусалы
комфортное место: Мюриета

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100