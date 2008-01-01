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Южные районы России в зоне погодной неустойчивости



ИА "Метеоновости" / 13:11 Четверг, 12 июля



Над югом ЕТР активизируется фронтальная зона, которая сформирует в регионе крайне неустойчивую погоду. Уже накануне днем 11 июля и прошедшей ночью 12 июля локально прошумели сильные дожди, ливни с грозами и шквалами. Территория, на которую будет распространяться зона непогоды, постепенно увеличится.



По прогнозам метеорологов до конца сегодняшних суток 12 июля в Краснодарском крае, 13-15 июля в Чечне и Ингушетии, 15 июля в Ростовской области, Калмыкии и Адыгее ожидаются сильные дожди и сильные ливни в сочетании с грозами, градом и шквалистым ветром до 20-25 м/с.



В течение всех выходных и на остальной территории региона не обойдется без грозовых ливней и порывистого ветра при грозах, но интенсивность явлений будет не столь значительной.



Погода на юге России стоит не только неустойчивая, но и очень жаркая. Дожди собьют градус жары, но незначительно - в дневные часы 27..33, местами до 36 градусов. / meteonovosti.ru /



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