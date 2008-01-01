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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:41 Четверг, 12 июля



В 12 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 25..27 градусов, Северном 25..26 градусов, Северо-восточном 25.. 26 градусов, Восточном 25..26 градусов, Юго-восточном 24..26 градусов, Южном 23..25 градусов, Юго-западном 23..25 градусов, Западном 23..25 градусов, Северо-западном 25..26 градусов.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 24 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 23..26 градусов. / meteonovosti.ru /



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