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В город на Неве вернулось лето



ИА "Метеоновости" / 12:29 Четверг, 12 июля



Погода в северной столице России - Санкт-Петербурге - в первой декаде июля не баловала жителей и гостей города теплом и комфортом. Часто шел дождь, в результате чего за первую неделю выпала почти месячная норма осадков, а температура в дневные часы не поднималась выше 17-21 градуса.



Перелом в погоде наступил накануне. В верхних слоях атмосферы сформировался очаг тепла, а в приземном слое усилился гребень антициклона. Облаков стало меньше, и летнее солнце с радостью начало прогревать питерский воздух. В результате в среду днем уже нагрело до +24. Такой же температурный фон сохранится и сегодня, 12 июля. И при этом обойдется без дождя.



В пятницу и предстоящие выходные дни в городе на Неве станет еще теплее - ночью ожидается не ниже 15..18 градусов, днем воздух будет прогреваться до 25..28 тепла. Вероятность дождей в городе по-прежнему невелика, а вот в пригороде локальные короткие дожди с грозами могут пролиться - усилится влияние циклона, подбирающегося к региону с юго-запада. / meteonovosti.ru /



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