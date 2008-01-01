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В Москве в выходные тепло, но с локальными дождями.



ИА "Метеоновости" / 11:59 Четверг, 12 июля



дождя. И в выходные дни местами соберутся теплые летние ливнички!



В Москве наиболее интенсивный дождь прошел в понедельник, когда выпало 9,5 мм, по данным на сегодняшний день копилка июльских осадков в столице наполнена на 45%. Температура в первой половине недели была на пару градусов ниже климатических показателей, а к концу рабочей недели вернется к норме.



В предстоящие выходные дни погода порадует москвичей и гостей столицы настоящим летним теплом - температура повысится до значений, превышающих характерные для середины июля показатели на 2-3 градуса. В пятницу и субботу в ночные часы не ниже 12..17 градусов, в воскресенье еще на пару градусов теплее, днем воздух будет прогреваться до 25..28.



Небольшую ложку дегтя в погоду могут внести короткие дожди, вероятность которых по-прежнему велика. Скажется влияния южной циклонической ложбины и близость атмосферного фронта. Впрочем, дожди будут локальными и в основном небольшими.



Несмотря на вероятность небольших дождей, погода будет располагать к отдыху в парках и за городом. Можно и позагорать, и искупаться в местных водоемах, температура воды в Москва-реке у Звенигорода 20 градусов, а в прудах и водохранилищах до 22 градусов. / meteonovosti.ru /



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