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На юге ЕТР сильная жара и грозовые ливни



ИА "Метеоновости" / 11:21 Четверг, 12 июля



погода с температурой, превышающей климатическую норму на 5-6 градусов и локальными грозовыми ливнями.



Территория Крыма и Кубани, низовья Дона и Волги, а также Северный Кавказ находятся в жаркой воздушной массе на периферии обширной азиатской депрессии. В дневные часы столбики термометров просто "зашкаливают", воздух прогревается местами до жарких +40.



Накануне днем, 11 июля, 40-градусной жарой отметились Ростовская область и Ставропольский край. Немногим меньше, около +39 градусов, было местами в Краснодарском крае, Кабардино-Балкарии и Дагестане. На остальной территории воздух прогревался до 30:35 градусов. Некоторые населенные пункты отметились новыми температурными рекордами и обновили абсолютные максимумы для этого дня.



В рекордсменах оказались крымские Феодосия и Керчь с показателями 38,8 и 34,9 градусов, обновив рекорды 1996 года. Новыми абсолютными показателями максимальной температуры отметились также Кисловодск и Владикавказ, теперь максимумы дня здесь составляют 32,6 и 34,7 градусов. Отличился и дагестанский поселок Ахты, где воздух раскалился до 33,8 градусов, что оказалось лишь на 2 десятых градуса выше предыдущего рекорда 2010 года.



В дневные и вечерние часы из-за близости атмосферных фронтов и активного развития конвекции локально отмечались грозовые ливни разной интенсивности. В Волгоградской области выпало до 11 мм дождя, в Адыгее 20 мм. Наиболее неустойчивой была погода в Ростовской области и Краснодарском крае. В Ростовской области пролилось от 4 до 27 мм дождя, при грозе ветер усиливался до 15-20 м/с, в Зимовниках до штормовых 27 м/с. В Краснодарском крае прошедшей прошел очень сильный дождь - на гп Смоленская выпало около 70 мм. В г. Краснодаре ливень меньше, чем за час, вылил около 28 мм, сопровождаясь грозой и шквалом силой 25 м/с.



В результате непогоды в Ростовской области по данным МЧС повалено 171 дерево, нарушалось электроснабжение. / meteonovosti.ru /



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