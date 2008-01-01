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Новости погоды

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В Забайкалье из-за дождей интенсивный паводок на реках

ИА "Метеоновости" / 11:08 Четверг, 12 июля

  Несколько дней подряд в Забайкальском крае идут проливные дожди, интенсивность которых за прошедшие сутки достигла критериев опасного метеорологического явления. В крае выпало от 18 до 36 мм осадков, в Забайкальске 71 мм, из которых 50 мм пролились всего за 12 часов. Дожди сопровождаются активной грозовой деятельностью, при грозах ветер местами усиливался до 15-22 м/с.

Всему виной активный циклонический вихрь, который "застрял" над Забайкальем. В течение предстоящих суток он, наконец, начнет медленно смещаться на восток, разворачивая на регион свою тыловую часть, с более холодной воздушной массой. Перепад температуры воздуха и забросы с северо-восточным ветром новых порций влаги из центра вихря, сохранят неустойчивость атмосферы. Напоследок циклон еще добавит в копилку июльских осадков хорошую порцию дождя. В течение сегодняшнего четверга 12 июля и в предстоящую пятницу 13 июля в крае прольются сильные и местами очень сильные дожди, ливни с грозами и шквалистым ветром до 17 м/с. А ведь в отдельных пунктах только за первую декаду июля норма по осадкам перевыполнена вдвое. Так, например, в Чите при норме июля 90 мм осадков по данным на сегодняшний день уже выпало 186 мм, т.е. 207% месячной нормы.

В результате выпавших дождей на реках Забайкалья возобновился дождевой паводок. На реке Нерча у г. Нерчинск уровень воды приблизился к опасной отметке, пойма подтоплена на 85 см. И так как дожди будут продолжаться подъем уровня воды в реке продолжится, поток воды на пойму увеличится. / meteonovosti.ru /
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