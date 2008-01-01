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В юго-восточной Азии начался сезон летнего муссона



ИА "Метеоновости" / 10:31 Четверг, 12 июля



муссон затрагивает примерно треть от общей численности населения планеты, влияя на климат Японии, Кореи, Тайваня, Гонконга, Макао, Филиппин, Индокитая, большей части материкового Китая, а также юго-восточной части Дальнего Востока России. Муссон несёт влажный воздух с Индийского и Тихого океана, а двигателем его является разница температур Азиатского континента и Тихого океана.



В настоящее время начался период летнего муссона - теплого и влажного. Температурный режим в большинстве стран Юго-Восточной Азии очень высокий (в дневные часы 30:37 градусов, в Индии и до +42), температура водной поверхности около 27:30 градусов. В акватории Индийского океана один за другим формируются вихри с большим запасом энергии и влаги. Смещаясь через Индию и Китая в направлении дальневосточных островов, они провоцируют тропические ливни в большинстве прилегающих государств.



Только за прошедшие сутки 11 июля местами выпало более 100 мм дождя. Больше всего осадков досталось Индии, где пролилось от 24 до 169 мм за сутки. Стена дождя обрушилась на Филиппины и Мньяму, здесь выпало до 134 и 123 мм соответственно. Очень сильные дожди прошли и на большей части Китая, от 81 до 122 мм. В Лаосе, Таиланде и Вьетнаме осадков меньше, но они тоже значительный 46-69 мм.



И это только начало сезона. Дожди с перерывами будут идти и дальше, что может спровоцировать сход селевых и грязевых потоков в горных и предгорных районах Индокитая. / meteonovosti.ru /



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