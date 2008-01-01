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Юг Дальнего Востока накроет зона дождей



ИА "Метеоновости" / 09:51 Четверг, 12 июля



Дождливый циклон, буквально "заливший" дождями Забайкалье, в предстоящие дни будет медленно смещаться к Приамурью, усиливая влияние на погоду южных районов Дальнего Востока. Усилят неустойчивость погоды атмосферные фронты, сопровождающие вихрь.



Как в пятницу, так и в предстоящие выходные дни в Амурской области, южной половине Хабаровского края, в Приморье зарядят дожди, интенсивность которых будет колебаться от небольших до сильных (т.е. может выпасть от 5 до 49 мм осадков за 12 часов и менее). Местами дожди будут сопровождаться грозами и шквалистым усилением ветра до 15 м/с.



На реках региона возможен дождевой паводок с подъемом уровня воды на 0,5-1,4 м, на малых реках Приморского края до 2 м, что, впрочем, не должно вызвать выхода воды на пойму и подтопления.



Температурный режим, несмотря на дождливую погоду, сохранится по-летнему высоким: в дневные часы температура воздуха будет достигать 23..28 градусов, а местами и 30..32.



Ожидаемые дожди заметно пополнят копилку июльских осадков, которая за первую декаду месяца испытывает дефицит в этих районах. / meteonovosti.ru /



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