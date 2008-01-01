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Из летописи московской погоды



ИА "Метеоновости" / 09:03 Четверг, 12 июля



12 июля в народе отмечают Петров день. Говорили, что на Петров день солнышко играет. И с этим днем были связаны многочисленные приметы: как придет Петро, так будет и тепло. Петр-Павел жару прибавил. С Петрова дня - красное лето, зеленый покос. На святого Петра дождь - урожай не худой, два дождя - хороший, три - богатый. Начинают темнеть ночи: Петр и Павел день убавил.



Погода в этот день в Москве была очень разной. В далеком 1887 году воздух под утро остыл до 4,7 градуса, а в 1903 году было очень жарко, 34,5 градуса. Сильными дождями, до 20 мм, запомнился 1935 год. В 1988 году осадков было еще больше, 30 мм. Порывистый ветер дул в 1979 и в 1986 годах.



В прошлом, 2017 году, день был дождливым, но довольно теплым: воздух прогрелся до 24,3 градуса.



Сегодня при переменной облачности обойдется без существенных осадков. Максимальная температура воздуха в середине дня составит 25..27 градусов. Скорость северо-восточного ветра 2-7 м/с. / meteonovosti.ru /



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