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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:30 Четверг, 12 июля



Под влиянием антициклона, центр которого в районе Кольского полуострова, погода в Московском регионе будет летняя: солнечная и жаркая. Максимальная температура в столице достигнет 25..27 градусов, по области она будет в пределах от 22 до 27 тепла. Ветер северо-восточного направления 2-7 м/с. Относительная влажность воздуха около 40%.



Для большинства людей такая погода будет индифферентной. Температура воздуха на 2-3 градуса превысит норму, а атмосферное давление и содержание кислорода в воздухе в пределах нормы, геомагнитный фон спокойный. Это щадяще тренирующий характер погоды, при которой реже развиваются метеопатические реакции, а люди с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, с патологией органов дыхания и другими заболеваниями чувствуют себя хорошо. / meteonovosti.ru /



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