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Новости погоды

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В средней полосе дожди и грозы

ИА "Метеоновости" / 14:17 Среда, 11 июля

  Небольшой циклон и его атмосферные фронты стали причиной грозовых дождей в Центральном районе. 10 июля и в ночь на 11 июля в Костромской области выпало до 15 мм осадков, а в Ярославской, Ивановской и Владимирской областях количество осадков составило 25 мм.

12 июля регион окажется в барическом гребне, но и атмосферные фронты внесут в погоду коррективы. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами , при грозе ветер усилится до 15 м/с, в Тверской области порывы 12-17 м/с. Преобладающая температура днем 20...25, в Калужской, Тульской, Ярославской и Рязанской областях 22...27. / meteonovosti.ru /
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