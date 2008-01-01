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Новости погоды

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Непогода в Германии

ИА "Метеоновости" / 14:02 Среда, 11 июля

  В минувший день, 10 июля, Германия оказалась на пути следования циклона и его атмосферных фронтов. И фронты не поскупились на осадки. Во время дождя в отдельных районах страны выпало до 45 мм небесной влаги. Дожди сопровождались грозами и порывистым ветром до 22 м/с, кое-где наблюдался град.

12 июля ненастный циклон покинет Германию, но на смену ему придет другой вихрь. Пройдут дожди, термометры покажут ночью 11..16, днем 19..24 градуса. И дождливая погода продержится в Германии еще 5 дней, температура воздуха без существенных изменений. / meteonovosti.ru /
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