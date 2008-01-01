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В Забайкальском крае сильные дожди продолжаются



ИА "Метеоновости" / 13:50 Среда, 11 июля



Циклонические вихри и их атмосферные фронты не оставляют в покое Забайкальский край. В минувший день, 10 июля в Забайкальском крае прошил сильные дожди, прогремели грозы, ветер в порывах усиливался до 21 м/с, а количество выпавших осадков достигло 42 мм.



12 июля регион окажется во власти монгольского циклона. Пройдут дожди, местами сильные и очень сильные, в отдельных районах сильные ливни. Прогремят грозы, ветер в порывах будет усиливаться до 11-16 м/с, днем термометры покажут 13..18, местами 19..24 градуса. В последующие дни также местами пройдут дожди и ливни, прогремят грозы, ветер в порывах достигнет 12-17 м/с, температура воздуха днем 13 июля 18..23 градуса, местами до 13; 14 июля 20..25, местами 15..20 тепла. / meteonovosti.ru /



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