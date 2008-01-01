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На Урале проливные дожди и порывистый ветер



ИА "Метеоновости" / 12:52 Среда, 11 июля



грозы.



Воздух в отдельных районах прогревался до 30..32 градусов, Количество выпавших осадков за 11 июля в Свердловской области достигало 21 мм, в Курганской области только за ночь выпало до 51 мм осадков.



И в ближайшие сутки улучшения погода не произойдет. 12 июля регион окажется в тыловой части циклона, жара спадет, а дожди сохранятся.



Местами сильные ливни ожидаются на востоке Пермского края, и очень сильные в горах Челябинской области. В Свердловской, Челябинской и Курганской области ожидается активная грозовая деятельность, и выпадение града. При грозе порывы ветра достигнут 18 м/с, в Челябинской местами порывы 20-25 м/с. Температура воздуха 22..27 градусов, в горах Свердловской области до 19, на востоке Пермского края до 17.Лишь на юге Челябинской области максимальная температура превысит 30 градусов.



13 и 14 июля атмосферное давление начнет расти, но дожди, местами сильные сохранятся, с грозой и ветер в порывах будет усиливаться до 15-18 м/с. Преобладающая температура днем 23..28 градусов. / meteonovosti.ru /



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