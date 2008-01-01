Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
12 июля 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На Урале проливные дожди и порывистый ветер

ИА "Метеоновости" / 12:52 Среда, 11 июля

  Уральский регион во вторник оказался во власти циклонического вихря и его атмосферных фронтов. Погоду дискомфортной делали сначала жара,а затем ливни, грозы.

Воздух в отдельных районах прогревался до 30..32 градусов, Количество выпавших осадков за 11 июля в Свердловской области достигало 21 мм, в Курганской области только за ночь выпало до 51 мм осадков.

И в ближайшие сутки улучшения погода не произойдет. 12 июля регион окажется в тыловой части циклона, жара спадет, а дожди сохранятся.

Местами сильные ливни ожидаются на востоке Пермского края, и очень сильные в горах Челябинской области. В Свердловской, Челябинской и Курганской области ожидается активная грозовая деятельность, и выпадение града. При грозе порывы ветра достигнут 18 м/с, в Челябинской местами порывы 20-25 м/с. Температура воздуха 22..27 градусов, в горах Свердловской области до 19, на востоке Пермского края до 17.Лишь на юге Челябинской области максимальная температура превысит 30 градусов.

13 и 14 июля атмосферное давление начнет расти, но дожди, местами сильные сохранятся, с грозой и ветер в порывах будет усиливаться до 15-18 м/с. Преобладающая температура днем 23..28 градусов. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+26
Пт.
13 июл.
+24
Сб.
14 июл.
+26
Вс.
15 июл.
+27
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+51
Эль-Амара		 -12
Беллинсгаузен

некомфортное место: Джусалы
комфортное место: Мюриета

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100