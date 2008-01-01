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Новости погоды

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Рекорды температуры на ЕТР

ИА "Метеоновости" / 12:13 Среда, 11 июля

  Среднесуточная температура воздуха в южных районах ЕТР превышает привычные показатели на 4-6 градусов. И снова не обошлось без температурных рекордов. Днем 10 июля в Краснодаре воздух раскалился до 38 градусов. Предыдущий рекорд, 37,6 градуса, остался в далеком 1947 году. В Анапе и в Минеральных водах термометры показали 36,2 градуса. В Кисловодске было 32,6 градуса.

12 июля в регионе местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы, в Краснодарском крае отдельные сильные дожди, град. Утром ожидаются ливни в сочетании с грозой, градом и шквалом до 24 м/с. Осадков не ожидается лишь до Кабардино-Балкарии, Северной Осетии-Алании, в Ингушетии и в Чечне. Преобладающая температура воздуха днем 30..35 градусов, местами до 39, в Астраханской области, на юге Ростовской, в Адыгее (кроме горных районов), в Ставропольском крае, в степных и центральных районах Кабардино-Балкарии, в Калмыкии, в Ингушетии и в Чечне, в восточных районах сильная жара, до 42 градусов. На черноморском побережье 26..31, местами до 35 градусов. / meteonovosti.ru /
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