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Итоги первой декады июля



ИА "Метеоновости" / 11:47 Среда, 11 июля



Закончилась первая декада июля. Можно подводить итоги. В июле после долгого периода жаркой погоды заметно похолодало. Но при этом температура воздуха в большинстве городов Центрального района была в пределах нормы, а осадков выпало чуть меньше половины нормы, лишь в отдельных городах 60-61%. Но впереди еще 20 дней, и без дождей и гроз не обойдется, копилка осадков пополнится.



В Москве самым теплым днем декады стал день 1 июля, когда воздух в середине дня прогрелся до 27,2 градуса. А самая низкая температура в утренние часы составила 11,6 градуса (5 июля). Максимальное количество осадков - 7,5 мм - именно столько выпало 5 июля. А сумма выпавших осадков с начала месяца составила 33,5 мм, что примерно 36 %.



В Можайске выпало наибольшее количество осадков, сумма их за 10 дней составила 55,9 мм, что составляет 61 % от месячной нормы. Максимальная температура, 29,4 градуса была в Черустях, самая холодная ночь, когда воздух остыл до +8 градуса, также отмечалась в Черустях. Температура воздуха в ближайшие дни будет повышаться до 23..28 градусов к выходным. В воскресенье и в понедельник местами пройдут небольшие кратковременные дожди. / meteonovosti.ru /



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