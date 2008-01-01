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Жара в Якутии ослабеет



ИА "Метеоновости" / 10:59 Среда, 11 июля



Сильная жара установилась в Якутии. Температура воздуха превышает привычные показатели на 4-6 градусов. В поселках Чурапча и Ытык-Кель воздух в дневные часы раскалялся до +35 градусов, также как в Покровске и в Якутске. Причина столь жаркой погоды - вынос горячего воздуха в теплых секторах циклонов, который поднимаются из Забайкалья на юго-запад Якутии. До этого времени не обходилось без температурных рекордов, но вчера, 10 июля, жара незначительно ослабела. И в ближайшие дни ожидается дальнейшее понижение температуры.



12 июля на юго-западе, северо-востоке, востоке и местами в центре пройдут дожди, прогремят грозы, при грозах ветер будет усиливаться до 13-18 м/с. Днем уже не так жарко, 26..31 градус, на западе, юго-западе и севере 19..24, на северо-западе и крайнем севере 11..16 градусов. 13 и 14 июля дальнейшее ослабление жары, 22..27, при дожде 17..22 градуса, на севере 11..16, грозовые дожди возможны на юге, юго-западе и в центральных районах Республики Саха. / meteonovosti.ru /



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