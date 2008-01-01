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Новости погоды

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Информация о магнитном поле Земли

ИА "Метеоновости" / 09:45 Среда, 11 июля

  По данным ИЗМИРАН, солнечная активность с 30 июня по 10 июля была, в основном, низкой. Магнитное поле Земли в большинстве дней менялось от спокойного до слабо возмущенного. 5 и 10 июля наблюдались возмущённые периоды.

По прогнозам ИЗМИРАН, ожидается, что с 11 по 19 июля солнечная активность будет, в основном, низкой. Ожидаемая большую часть времени геомагнитная обстановка - от спокойной до слабо возмущенной. Возмущенные периоды наиболее вероятны 11 и 14-16 июля. / meteonovosti.ru /
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