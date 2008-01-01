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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:37 Среда, 11 июля



Предстоящим днём влияние высокого циклона ослабеет, но еще не закончится, погода по-прежнему останется неустойчивой ≈ местами пройдут кратковременные дожди.



По сведениям Метеобюро Москвы и области сегодня 11 июля при переменной облачности и коротких дождях воздух в столице прогреется до 22..24 градусов, по области до 19..24. Ветер северного, северо-восточного направления будет дуть со скоростью 2-7 м/с.



А теперь о влиянии погоды на здоровье: погода - неустойчивая, "капризная" во все времена влияла на состояние здоровья, настроение, работоспособность человека. В последние годы это влияние особенно ощутимо и людей, реагирующих остро, болезненно и с различными симптомами обострения болезни, становится все больше. Метеозависимость и сопровождающиеся с этим состоянием недомогания могут наблюдаться даже у практически здоровых людей, у которых под влиянием стрессовых и психо-эмоциональных нагрузок, переутомления и каких-то других причин, снижены резервные возможности, и колебания погоды могут стать дополнительной нагрузкой для организма и вызывать метеопатические реакции. Для всех этих людей погода предстоящего дня будет индифферентной, летней, атмосферное давление, температура и содержание кислорода в воздухе в пределах нормы, геомагнитный фон спокойный. Это щадяще-тренирующий характер погоды, при которой реже развиваются метеопатические реакции, хорошо чувствуют себя больные с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, с патологией органов дыхания и другими заболеваниями.



11 июля геомагнитный фон прогнозируется спокойный. / meteonovosti.ru /



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