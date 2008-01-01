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О погоде вечером в Москве и Подмосковье



ИА "Метеоновости" / 15:40 Вторник, 10 июля



Погоду в Москве и область будет определять тыловая часть циклона. При преобладании облачной погоды осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве 19..21 градус, по области 16..21. Ветер северо-западный, 3-8м/с. / meteonovosti.ru /



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