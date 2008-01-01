Новости погоды
Циклон заливает дождями Урал
ИА "Метеоновости" / 13:41 Вторник, 10 июля
Циклон, который заливал дождями центральные области России, наконец-то ушел на восток и местом своей новой резиденции выбрал Урал. Уже в понедельник и в ночь на вторник он отметился сильными грозовыми дождями в Пермском крае количеством до 23 мм, в Свердловской области до 17 мм.
|
|
|
|
|Новости могут быть использованы
в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная
ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!
Циклон задержится над Уралом, как минимум на пару-тройку дней. Причиной тому то, что он раскрутился до больших высот, стал высоким, а значит, неповоротливым, малоподвижным. До конца рабочей недели на Урале с дождями разной интенсивности и продолжительности, местами они будут сильные, с грозами и порывистым ветром. В горных районах Свердловской и Челябинской областей ожидается очень сильный грозой дождь, с крупным градом и шквалистым ветром. / meteonovosti.ru /