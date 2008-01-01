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Новости погоды

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Жара завоевывает юг Западной Сибири

ИА "Метеоновости" / 13:27 Вторник, 10 июля

  В начале недели погоду в южных районах Сибири определял гребень антициклона. Было сухо и прохладно, средняя температура воздуха оказалась ниже нормы на 1-2 градуса. Но к середине недели в регион вернется жара.

Во вторник циклон с центром над средним течением Оби "охватил" теплым сектором южные районы Западной Сибири. От Новосибирска до предгорий Алтая воздух прогрелся до 25..27 градусов.

Следующую лепту в формирование жаркой погоды внесет антициклон, который сформируется в тропосфере над указанными районами. По его периферии с южным ветрам раскаленный воздух казахстанских степей станет проникать в южные районы Западной Сибири. И здесь установится аномально жаркая погода. Среднесуточная температура воздуха превысит климатическую норму на 7 градусов и более. А значит, без рекордно высоких значений вряд ли обойдется.

В среду, 11 июля, в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае, а также в Республике Алтай без осадков, даже по ночам около 20, а днем температура повысится до 26..32 градусов. В четверг, скользящий атмосферный фронт, местами отметится небольшими дождями в Томской области, Республике Алтай и Алтайском крае, но жару они не собьют, днем ожидается повышение температуры до 28..33 градусов.

Отсутствие дождей и высокая температура воздуха будут способствовать нарастанию степени пожарной опасности, в Республике Алтай, в районе Кош-Агач до чрезвычайной.

Такая "опасная" погода продержится в регионе не менее 5-6 дней. / meteonovosti.ru /
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