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В Ханты-Мансийске перекрыт суточный максимум осадков



ИА "Метеоновости" / 12:21 Вторник, 10 июля



Накануне обширный циклон, центр которого располагался над юго-западом Ханты-Мансийского округа, отметился сильными проливными дождями. В Няксимволе и Октябрьском выпало до 21 мм, в Березово 25 мм.



Но основной удар стихии принял на себя Ханты-Мансийск. За сутки 9 июля на город вылилось 23 мм, что выше прежнего абсолютного максимума суточного количества осадков на 5.4 мм, наблюдавшегося в 1967 году и составлявшего 18 мм.



Сегодня в Ханты-Мансийске будут продолжаться дожди, местами сильные. Но уже в четверг с запада распространится гребень антициклона, дожди перейдут в разряд небольших, да и они только местами. / meteonovosti.ru /



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