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Новости погоды

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Вокруг Байкала дожди не стихают

ИА "Метеоновости" / 12:00 Вторник, 10 июля

  Циклоны систематически выходят на территорию вокруг Байкала, обеспечивая дождями разной интенсивности и продолжительности. Вот и минувший день не стал исключением. В эпицентре дождливой погоды оказалась Иркутская область. В Братске и Заярске выпало 11-12 мм, в Максимово 14, а на Калтук вылилось до 20 м.

В предстоящие сутки очередной волновой циклон выйдет на Забайкальский край, где ожидаются дожди, местами сильные, в Бурятии дожди ливневого характера, прогремят грозы, при грозах ветер окрепнет в порывах 10-16 м/с.

В четверг циклон отправится на юг Якутии, а зона сильных дождей в Забайкальском крае сместится на восточную половину, на остальной территории края дожди небольшие, местами умеренные и только в отдельных районах. В Бурятии дожди местами, ливни и грозы.

Из-за непрекращающихся дождей, в Забайкальском крае паводковая ситуация может ухудшиться. / meteonovosti.ru /
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