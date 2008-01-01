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Вокруг Байкала дожди не стихают



ИА "Метеоновости" / 12:00 Вторник, 10 июля



Циклоны систематически выходят на территорию вокруг Байкала, обеспечивая дождями разной интенсивности и продолжительности. Вот и минувший день не стал исключением. В эпицентре дождливой погоды оказалась Иркутская область. В Братске и Заярске выпало 11-12 мм, в Максимово 14, а на Калтук вылилось до 20 м.



В предстоящие сутки очередной волновой циклон выйдет на Забайкальский край, где ожидаются дожди, местами сильные, в Бурятии дожди ливневого характера, прогремят грозы, при грозах ветер окрепнет в порывах 10-16 м/с.



В четверг циклон отправится на юг Якутии, а зона сильных дождей в Забайкальском крае сместится на восточную половину, на остальной территории края дожди небольшие, местами умеренные и только в отдельных районах. В Бурятии дожди местами, ливни и грозы.



Из-за непрекращающихся дождей, в Забайкальском крае паводковая ситуация может ухудшиться. / meteonovosti.ru /



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