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На юге Дальнего Востока тепло и грозовые дожди
ИА "Метеоновости" / 11:27 Вторник, 10 июля
Накануне над Забайкальским краем располагался циклон, который и отметился сильными грозовыми дождями в Амурской области. В населенных пунктах Поярково, Зея и Тында выпало от 24 до 26 мм, на Октябрьском Прииске 27 мм, а в Завитая налило 34 мм. Не обошлось без дождей и в Хабаровском крае, больше всего досталось Сектагли 23 мм.
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В предстоящие сутки циклон покинет Забайкалье и отправится на восток, его центр окажется над Хабаровским краем. В Амурской области дождей станет меньше, в отдельных районах с грозами, в теплом секторе циклона, днем до +30. В Хабаровском крае с дождями разной интенсивности и продолжительности, тем не менее воздух прогреется до 25..30 градусов. Среднесуточная температура превысит многолетние значения на 2-4 градуса.
И такая погода задержится здесь до конца рабочей недели. / meteonovosti.ru /