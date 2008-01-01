Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
10 июля 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На юге Дальнего Востока тепло и грозовые дожди

ИА "Метеоновости" / 11:27 Вторник, 10 июля

  Накануне над Забайкальским краем располагался циклон, который и отметился сильными грозовыми дождями в Амурской области. В населенных пунктах Поярково, Зея и Тында выпало от 24 до 26 мм, на Октябрьском Прииске 27 мм, а в Завитая налило 34 мм. Не обошлось без дождей и в Хабаровском крае, больше всего досталось Сектагли 23 мм.

В предстоящие сутки циклон покинет Забайкалье и отправится на восток, его центр окажется над Хабаровским краем. В Амурской области дождей станет меньше, в отдельных районах с грозами, в теплом секторе циклона, днем до +30. В Хабаровском крае с дождями разной интенсивности и продолжительности, тем не менее воздух прогреется до 25..30 градусов. Среднесуточная температура превысит многолетние значения на 2-4 градуса.

И такая погода задержится здесь до конца рабочей недели. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+18
Вт.
10 июл.
+24
Ср.
11 июл.
+26
Чт.
12 июл.
+27
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+47
Ахваз		 -3
Ла-Пас

некомфортное место: Эль-Хуфуф
комфортное место: Хунзах

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100