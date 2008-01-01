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Новости погоды

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Якутия: рекорд, опять рекорд!

ИА "Метеоновости" / 10:53 Вторник, 10 июля

  В течение довольно длительного времени в ряде районов Якутии сохраняется сильная жара. Вот и минувший день не стал исключением. В поселках Намцы, Чурапча и Тонгулах воздух в дневные часы раскалялся до +36 градусов, в Теполтя столбик термометра подбирался к отметке +37. Среднесуточная температура превышала многолетние значения на 6-8 градусов. Причиной столь жаркой погоды - вынос горячего воздуха в теплых секторах циклонов, который поднимаются из Забайкалья на юго-запад Якутии. А это значит, редкий день обходится без рекордных значений.

Вот и 9 июля в столице Республике - Якутске был установлен новый абсолютный максимум для этого дня +36.1, что выше предыдущего на 1.1 градуса, наблюдавшегося в 2015 году. В Усть-Мая было +34.5, против +34.3, зафиксированного в том же 2015 году.

Но особое место среди рекордсменов отводится полюсу холода - Оймякону, в котором зарегистрирован не только абсолютный максимум, но и минимум для 9 июля. В ранние утренние часы, в условия антициклона, при малооблачной погоде воздух остыл до -7.2 градуса, предыдущий абсолютный минимум наблюдался в 1951 году со значением -1.5. Днем же 9 июля воздух разогрелся до +32.7 градуса, оставив позади 1989 год с температурой +30.8. / meteonovosti.ru /
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