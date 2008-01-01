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Новости погоды

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Японию заливают дожди

ИА "Метеоновости" / 09:59 Вторник, 10 июля

  Атмосферные фронты, протягивающиеся с материка на Японские острова, периодически приносят сильные дожди. Так, 8 и 9 июля наиболее интенсивные дожди достались северному острову Хоккайдо. В п. Уракава, что на юге острова, выпало 42 мм осадков. На острове Хонсю сильные дожди прошли в нп. Saigo, 37 мм за это же самое время. И совсем немного было осадков на южных японских островах, максимум до 8 мм в Fukue.

Атмосферные фронты по-прежнему будут пересекать с запада на восток японский архипелаг. 10 июля много осадков может выпасть на севере самого главного острова - Хонсю. А в середине недели и во второй ее половине дожди будут приниматься лишь изредка. Ведь с Охотского моря и с востока Тихого океана на Японские острова распространяется влияние антициклонов. / meteonovosti.ru /
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